“Ma vi rendete conto?” Il figlio della coppia vip italiana è appena nato e sorprende il papà così

Repubblica TV

"Viche cosa ha vissuto Alex Non poteva studiare, non poteva dormire, non poteva vivere . Ogni sera come lui stesso ha raccontato, si coricava solo dopo aver abbracciato a lungo sua ...Soprattutto quando dice al ventiduenne e a tutti , in realtà: "non vidella responsabilità che avete di fronte a migliaia di giovani che seguono da casa". Per non parlare di quell'... Scontri tra tifosi in autostrada, Linus: 'Vi rendete conto di quanto siete ridicoli e preistorici' Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'autonomia di Calderoli è lo scalpo che la lega chiede al Governo e io posso dire che sono estremamente sorpreso che una premier che è stata tutta la vita a spiegare che ...Sono iniziati nella chiesa di Santa Maria in Montesanto di Roma, più nota come la Chiesa degli artisti, i funerali dell’attrice Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio. L’arrivo del feretro a piazz ...