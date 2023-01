“M3GAN 2” | svelati il titolo e la data d’uscita del sequel

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per il recentissimo ma già ampiamente acclamato film horror ““, prodotto da Jason Blum, è arrivata la conferma ufficiale del. Tutto quello che sappiamo.2 si farà, cosa sappiamo deldell’acclamatissimo film horror La bambolain una scena dell’omonimo filmVisto il grande successo internazionale riscosso dall’inquietante horror sulla bambola assassina Megan, conosciuta anche come(da Model 3 Generative Android), era naturale aspettarsi undel film che ha sancito la collaborazione tra i due cineasti Jason Blum e James Wan. Infatti James Wan di Atomic Monster – regista dei franchise Saw, Insidious e The Conjuring – e Jason Blum di Blumhouse Productions (casa di produzione specializzata in film horror) – produttore di ...

sta sbancando il botteghino delle sale di tutto il mondo e si conferma un altro horror della Blumhouse costato pochissimo (12 milioni) e in grado di portare a casa quasi 100 milioni in sole due ... M3gan, la bambola assassina non ha finito con voi: svelati titolo e ... Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, ia Atomic Monsters di James Wan e la Blumhouse hanno annunciato ufficialmente la produzione di un sequel e svelato già la data di uscita prevista.È ufficiale: M3GAN 2 si farà. La conferma arriva da Blumhouse dopo che l'eventualità dell'arrivo di un sequel era già stata ampiamente anticipata. Il film, che ha per protagonista un'intelligenza arti ...