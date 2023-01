M3GAN 2 0 | il sequel del film horror arriverà nel 2025

Leggi su screenworld

(Di giovedì 19 gennaio 2023)2.0 uscirà nel: ildelè stato confermato quest’oggi, con il ritorno di Allison Williams e Violet McGraw. Un secondo capitolo con protagonista la bambola killer di Atomic Monster e Blumhouse, è ufficialmente in lavorazione: la Universal ha programmato il debutto delnelle sale per il 17 gennaio. La sceneggiatrice Akela Cooper tornerà a scrivere il. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama, ma Allison Williams, il cui personaggio ha contribuito a dare vita alla caotica bambola simile a un’intelligenza artificiale, tornerà per “2.0”, così come la sua amichetta di, interpretata da Violet McGraw. Gerard Johnstone ha diretto il primo, ma non è stato annunciato un ...