Lutto in MLS | si spegne a soli 25 anni il difensore Anton Walkes

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una notizia che sconvolge l’intero mondo del calcio, ildi Charlotte Fcha perso la vita a25a Miami in seguito ad uno scontro violento tra due barche. Proprio la squadra militante in MLS ha reso nota la notizia e dalle prime indiscrezioni che emergono, il calciatore sarebbe stato trovato privo di senso dai vigili del fuoco di Miami alle ore 15 -ora locale- intervenuti in seguito allo scontro violento tra due barche che ha coinvolto ilnel mondo del calcio, il comunicato del direttore sportivo Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio e anche la società in cui militava il giovaneed è proprio il direttore ...

Un graveha colpito la, ossia il campionato americano. Nelle scorse ore Anton Walkes , difensore militante nello Charlotte FC è deceduto all'età di 25 anni. Cresciuto nelle fila del Tottenham, il ...Anton Walkes , è morto all'età di 25 anni. A comunicare la sua scomparsa la Charlotte FC : non sono state fornite ulteriori informazioni. Walkes è nato a Londra ed è cresciuto al Tottenham, facendo ... La MLS in lutto, morto Anton Walkes: difensore di Charlotte, aveva ... Il calcio statunitense è in lutto: il Charlotte FC ha comunicato la scomparsa di Anton Walkes, difensore classe 1997. La stessa MLS ha utilizzato i canali social per rendere nota la tragica notizia.