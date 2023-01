La Gazzetta dello Sport

'Ma non ti vergogni Ti sei fatto battere da una bambina'. Fabianali sentiva, i genitori degli altri bambini. A otto anni aveva cominciato a correre contro i maschi, e a vincere. La presenza in campo di Gregorioe quella in tribuna del ds Renzo Castagnini passano addirittura in secondo piano di fronte alladi Baldini con le due squadre, tutta racchiusa nell'... Luperini fa la storia: sarà la prima donna a guidare una squadra maschile al Giro Fabiana, 49 anni, e 105 vittorie in carriera, sarà sull'ammiraglia del Team Corratec nella prossima corsa rosa: a 99 anni dal debutto di Alfonsina Strada ...Perugia e Palermo si affrontano nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Partita speciale per Renzo Castagnini - attuale direttore sportivo del Perugia - e Gregorio ...