L’ultimo dramma del nostro tempo | i licenziamenti via Zoom o web

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen –via, social o web.passaggio di un’epoca fatta di lavoro precario, instabilità e incertezza, passa anche per questo. Lo mette in luce un articolo pubblicato su FoxNews in cui vengono riportate anche testimonianze piuttosto tristi di chi, al giorno d’oggi, sta analizzando l’angoscia della perdita del lavoro a distanza.viae web È già difficile perdere la propria occupazione dal vivo, “ma ancora più duro è nel lavoro remoto” sottolinea l’articolo, che riporta anche quanto, negli Usa, negli ultimi mesi decine di persone abbiano condiviso su LinkedIn le proprie frustazioni. Riguardanti anchetramite riunioni su, ma non soltanto. Riunioni virtuali in cui, con faciloneria, si decide il destino ...