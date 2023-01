Globalist.it

La verità è che nessuna di queste è servita per avvisare il presidente della Repubblica", ha dettointervistato da GloboNews, sottolineando che "non avrebbe lasciato Brasilia" (per visitare le ...L'8 gennaio si è visto il fallimento dei servizi di intelligence , denuncia il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva .i servizi di informazione dello Stato per le violenze dell'8 gennaio, quando gli edifici istituzionali della capitale Brasilia sono stati presi d'assalto dai sostenitori dell'ex ... Lula critica l’intelligence brasiliana: “L’8 gennaio non mi hanno avvisato del pericolo imminente” O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a política do Banco Central para estabelecer a atual meta de inflação. Na avaliação dele, a meta a ser perseguida para este ano é exagerada e ..."Imagens podem instigar atos de distintos atores sociais que desejam, de fato, a morte do presidente", criticou o doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Direitos Humanos ...