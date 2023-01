L' outfit regale di oggi | fu così che Letizia di Spagna diventò Mercoledì

Vanity Fair Italia

L'di oggi: queen Maxima, regina verde lime La sua nota passione per i colori accesi e vividi viene confermata dal suo ultimo look, un ensemble dalle svariate sfumature di verde Arrow Ma ...L'di oggi: Letizia di Spagna in rosso scaramantico e con citazione preziosa Per il primo impegno ufficiale del 2023 la royal spagnola si avvolge di fortuna con un abito fasciante color ... L'outfit regale di oggi: Letizia Ortiz e quel coat dress che torna per il funerale di Costantino Addio all’ultimo re di Grecia, morto per un ictus il 10 gennaio, a 82 anni. Il funerale di Costantino II va in scena nella chiesa di Agios Eleftherios di Atene: dopo l’omaggio pubblico… Leggi ...Turbati o meno dalle rivelazioni di Spare, i principi di Galles hanno ripreso i loro impegni ufficiali. Eccoli, più uniti e stilisticamente coordinati che mai, alla loro prima uscita pubblica dell'ann ...