Louis Vuitton | nuovo store a Milano tra arte | moda e… pois

(Di giovedì 19 gennaio 2023)apre le porte del suonegozio a. Lo, che è stato inaugurato in concomitanza con il lancio mondiale della collezionex Yayoi Kusama, si trova in via Bagutta a due passi da Montenapoleone e piazza San Babila, nel pieno del quadrilatero delladove tanti vip amano fare shopping. La boutique, che si snoda su tre livelli, occupa gli spazi dell’ex Garage Traversi: esempio di architettura razionalista e progettato dall’architetto Giuseppe de Min, viene riconsegnato alla città completamente rinnovato. La location L’ex Garage Traversi aIn attesa che siano terminati i lavori di ristrutturazione della storica sede di Palazzo Taverna,ha ...

la Repubblica

Dala collezione è frutto del lavoro di un team stilistico, con l'esibizione dal vivo della cantautrice Rosalía. Rick Owens allestisce lo show come una volta, con passerella rialzata Il ...In apertura Giacca, tank top e jeans Dolce&Gabbana Photos by John Balsom, styling by Edoardo Caniglia Grooming: Pierpaolo Lai @Julian Watson Agency. Grooming assistant: Dario Usai. ... Louis Vuitton, la moda uomo sulle note di Rosalìa Lo show di Rosalia sul tettuccio di una Cadillac Coupé de Ville degli anni '70 durante la sfilata Louis Vuitton a Parigi. Il video di Amica ...La superstar Rosalìa che canta live, Colm Dillane dei Kisduper con Ibrahim Kamara, Lina Kutsovskaya e tutto l’ufficio stile uomo in passerella. E in ...