Louis Garrel | chi è la moglie Laetitia Casta | età | carriera | oggi | figli | Stefano Accorsi | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, dopo l’omaggio a Gina Lollobrigida, anche l’attore e registache sarà al cinema con la commedia ‘L’innocente’. E si racconterà a cuore aperto, dallaall’amore per la, modella e attrice francese. Dagli esordi ai successi dicome modellaè nata a Pont Audemer l’11 maggio del 1978 ed è una supermodella e attrice francese, considerata una delle modelle più importanti della sua generazione. Una vera e propria icona di bellezza ...