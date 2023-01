Lotteria Italia 2023 | ecco i cinque biglietti vincenti | dove sono stati venduti e premi

Il Sole 24 ORE

Negli ultimi tempi la fortuna si è concentrata sulla Penisola sorrentina: recentemente l'acquirente di un biglietto dellaha vinto 20mila euro proprio in zona, mentre il giorno della ...Filantropicaè la primafilantropica nazionale e destina l'intero ricavato a progetti filantropici che generano occupazione e che sono replicabili in tutta. La vendita ... Lotteria Italia 2022, a Bologna il primo premio di 5 milioni di euro. Ecco i cinque biglietti d’oro La poetessa britannica: «Nessuno lascia casa a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo». Nata in Kenya da genitori somali, nei suoi libri parla di povertà, crisi umanitaria, immigrazione: «Mio ...La Cremonese di Ballardini elimina, ai calci di rigore, il Napoli negli ottavi di Coppa Italia. Nonostante l'inferiorità numerica maturata nei supplementari i grigiorossi resistono ...