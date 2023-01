Lotteria degli scontrini | via alla vincita istantanea

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Accanto all'estrazione differita, entra in vigore anche il nuovo sistema della: su ogni scontrino per acquisti uguali o superiori a un euro ci sarà un qr code

Informazione Fiscale

L'Agenzia delle Entrate fa un ulteriore passo in avanti verso la lotteria degli scontrini istantanea 2023. Con il provvedimento di ieri sono state fornite istruzioni e scadenze per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici: si dovrà procedere entro il 2 ottobre. C'è tempo fino al 2 ottobre 2023 per adeguare i registratori di cassa al fine di generare e riportare nei corrispettivi il codice bidimensionale valido per la lotteria a estrazione istantanea.