Lotito | “Per ora non penso allo stadio della Lazio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laavrà mai un propriodi proprietà? Sentendo le ultime dichiarazioni del presidente Claudio, colto dai cronisti mentre usciva dalla seduta al Senato, per ora questa ipotesi è lontana all’interno delle ambizioni biancocelesti. Pazienza se il popolo laziale, avrebbe voluto una reazionesocietà in questo senso, soprattutto ora che i “cugini girossi” sono sempre più vicini alla realizzazione delloa Pietralata. Lo? Per ora, Claudiodice no La tematica dello, risulta una tematica annale di cui discorrono tifosi biancocelesti e non. Ogni anno il presidente Claudio...