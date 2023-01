ilGiornale.it

"Quell'ala delfranata insisteva su un torrente a secco che, con le abbondanti piogge delle ultime ore, è tornato a colmarsi di acqua e probabilmente ha causato il cedimento" , ha dichiarato ......avere una serie di articoli e dettagli a riguardo (Presumo!) Il congelamento non è l unico... quando i ragazzi e il loro padre, il futuro Re Carlo III, si sono riuniti neldi famiglia ... L'orrore al cimitero: bare e urne finiscono nel torrente Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. È accaduto a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento… Leggi ...Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. E' accaduto a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. «Quell'ala del cimitero franata - ...