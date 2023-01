Lookman e Hojlund show | cinquina Atalanta allo Spezia | ora c'è l'Inter Juve avvisata | ma altra tegola Zapata

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Calcio no stop, dopo la finale di Supercoppa andata in scena ieri sera, oggi si è continuato con tre partite valide per gli ottavi di...

Prima Bergamo

... Musso, Scalvini (11' st Toloi), Palomino, Djimsiti, Hateboer (19' st Zortea), Koopmeiners, Ederson (1' st De Roon), Maehle,, Zapata (18' st), Boga (18' st Muriel). (31 Rossi, 57 ...... nel giro di due minutiha trovato la doppietta personale, prima ribadendo in rete un colpo ... A giocare un ruolo determinante sono stati i cambi orobici: al 27' della ripresa(... Fioccano conferme, con Hojlund e Lookman la società ha fatto due grandi acquisti Tre gol in avvio per ravvivare il pomeriggio lavorativo bergamasco a spalti semivuoti, cinque in totale, tre meno di quelli inflitti alla Salernitana in campionato, per raggiungere l'Inter ai quarti d ...La squadra di Gasperini travolge lo Spezia e raggiunge i quarti di Coppa Italia. Il 31 gennaio la sfida contro l'Inter a San Siro ...