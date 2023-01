Lombardia | Majorino | ' da Roma segnali inquietanti | a rischio diritto all' aborto'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "Iche giungono da, con proposte di legge che vogliono riportare le lancette della storia a cinquant'anni fa e che pensavamo di lasciarci alle spalle, ci dicono che ilall'interruzione di gravidanza è a". Lo afferma Pierfrancesco, candidato presidente della Regioneper centrosinistra e M5s, riferendosi alle proposte di legge avanzate in questi giorni di revisione della legge sull'. Persi tratta di "un dato di fatto: iche vengono da alcuni esponenti lombardi di Fratelli d'Italia e Lega sono quelli di una volontà di riproposizione del 'modello Marche' in, ma noi non lo ...

Fanpage.it

...con Attilio Fontana Il centrosinistra con PierfrancescoIl terzo polo con Letizia Moratti Unione popolare con Mara Ghidorzi I candidati presidente alle elezioni regionali della......Fontana nel presentare le 28 pagine del programma del centrodestra per le regionali in... Battibecchi che per il candidato del centrosinistra, Pierfrancesco, mettono in luce la scarsa ... Il nuovo sondaggio sulle elezioni in Lombardia: Fontana e Majorino a 4 punti di distacco, Moratti perde 3 punti Lo afferma Pierfrancesco Majorino, candidato presidente della Regione Lombardia per centrosinistra e M5s, riferendosi alle proposte di legge avanzate in questi giorni di revisione della legge ...Treni in ritardo, troppi disservizi: il record regionale spetta ancora una volta alle linee pavesi. E i disservizi agitano anche la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Con i dati di ...