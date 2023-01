Lombardia | Fontana | “Rfi cosciente dei problemi | la situazione migliorerà”

La Provincia di Cremona e Crema

'Per Attiliola regionenon ha colpe sulle inefficienze di Trenord, che ha il peggior indice di puntualita' (ritardi e soppressioni) tra tutte le regioni d'Italia, circa l'80% mentre Trenitalia ...Verso il voto del 12 e 13 febbraio ine Lazio. Majorino sfiderà Moratti econ l'appoggio dei Cinque Stelle. A succedere Zingaretti, sfida tra Rocca, D'Amato e Bianchi Manca meno di un mese al voto regionale in... Lombardia, Fontana: rete Rfi obsoleta, ma vogliono intervenire Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...LOMBARDIA – “Il Pd, con la sua coalizione e il candidato presidente Pierfrancesco Majorino, corre per vincere. E anche il sondaggio pubblicato oggi dice che la direzione in cui si sta camminando è que ...