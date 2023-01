LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 62-57 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | +5 Segafredo a cinque dal termine

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMilos Teodosic va a prendersi un altro viaggio in lunetta, 4’03” sul cronometro. 64-57 Due liberi di Teodosic. 62-57 Assist di Teodosic per Bako, ri-allunga laa 5’09” dal. 60-57 CORDINIER DALL’ANGOLO CADENDO ALL’INDIETRO! +3, time out Pana. 57-57 2/2 Shengelia, nuova parità. Fallo di Gudaitis che manda Shengelia in lunetta, il Pana va in bonus a 6’51” dal. 55-57 Tripla di Ponitka, 6’58” da giocare, 3-3 i falli. Tripla sul ferro di Mickey, possesso Pana per mettere la testa avanti per la prima volta nella partita. Non si segna da un po’ con le squadre più preoccupate a difendere ora, fallo di Gudaitis su Lundberg, rimessa in attacco. Floater sul ferro di Lee dall’altra parte fallo di Bako su ...