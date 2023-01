LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 44-39 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | gli ospiti accorciano nel terzo quarto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-41 TRIPLAAAAA DI LUNDBEEEEEERGGGG!!!!! 3’58” da giocare nel, 2-3 i falli. 49-41 Schiacciata di Papagiannis. 49-39 Piazzato di Jaiteh su assist di Shengelia, latorna a +10, time out che arriva dalla panchina di Radonjic. 47-39 TRIPLA di Hackett. 44-39 Due liberi di Wolters che riavvicinano ulteriormente il Pana. 44-37 Floater vincente di Wolters, 7’23” sul cronometro del. 44-35 L’ex Olympiakos, Milano e CSKA fa 1/2. Viaggio in lunetta per Daniel Hackett. 43-35 Tripla di Lee che porta ila -8. 43-32 Piazzato di Wolters. 21.28 Inizia il secondo tempo. 21.13 18-11 e 25-19 i parziali di un primo tempo giocato praticamente alla perfezione dalla Segafredo ...

OA Sport

In campionato vengono dalla sconfitta esterna di misura contro laFrancavilla e sono noni nel Girone C con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e nove partite perse, ventotto gol ......dal vertice sinistro dall'area aveva calciato tagliato senza trovare nessun compagno! 25' nuovi cambi anche per il Vicenza con Oviszach per Jimenez e Alessio per Rolfini 25' altri cambi per la:... LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 12-7, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: meglio la Segafredo in avvio Torna l'EuroLeague con il round numero venti, e torna alla Segafredo Arena dove contro la Virtus Bologna (8-11) arriva da Atene un Panathinaikos (7-12) che deve vincere stasera per sperare ...Torna l'EuroLeague con il round numero venti, e torna alla Segafredo Arena dove contro la Virtus Bologna (8-11) arriva da Atene un Panathinaikos (7-12) che deve vincere stasera per sperare ...