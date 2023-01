LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 18-11 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | finisce il primo quarto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDOIL! Rimessa in attaccocon 29? sul cronometro. 18-11 Floater morbido di Lee. Lundberg si prende una tripla che gira sul ferro ed esce, palla in mano Pana con lache ha esaurito il bonus. 18-9 Contropiedechiuso da Lundberg, parziale aperto di 6-0, time out. 16-9 Piazzato di Shengelia, +7 Segafredo. 14-9 Bako firma i primi punti della sua partita, 3’27” da giocare nel, 3-1 i falli. 12-9 Penetrazione di Ponitka che si appoggia al tabellone. Time out televisivo, cambi da ambo le parti, per il Pana entra Lee per la ...

OA Sport

In campionato vengono dalla sconfitta esterna di misura contro laFrancavilla e sono noni nel Girone C con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e nove partite perse, ventotto gol ......dal vertice sinistro dall'area aveva calciato tagliato senza trovare nessun compagno! 25' nuovi cambi anche per il Vicenza con Oviszach per Jimenez e Alessio per Rolfini 25' altri cambi per la:... LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 12-7, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: meglio la Segafredo in avvio Torna l'EuroLeague con il round numero venti, e torna alla Segafredo Arena dove contro la Virtus Bologna (8-11) arriva da Atene un Panathinaikos (7-12) che deve vincere stasera per sperare ...Torna l'EuroLeague con il round numero venti, e torna alla Segafredo Arena dove contro la Virtus Bologna (8-11) arriva da Atene un Panathinaikos (7-12) che deve vincere stasera per sperare ...