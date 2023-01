LIVE Stefanini-Gracheva 3-6 | 1-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | la russa domina il match qualificandosi al terzo turno del torneo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Dopo la prima parte del, molto incerta, a suon di break e controbreak, laha preso il comando dell’incontro legittimando ampiamente la vittoria. 1-6 Game, set &batte 6-3, 6-1 Lucreziaaldegli2022. A-40 Secondopoint per la. 40-40ancora viva:point non convertito a punto da parte della ...

OA Sport

ha dovuto fare i conti con un problema alla coscia sinistra , vistosamente fasciata nel ... Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA ...Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ... Non prima delle 5: Kudla - Humbert a seguire: Gracheva -COURT 7. Dall'1: Davidovich Fokina -... LIVE Stefanini-Gracheva 0-0, Australian Open 2023 in DIRETTA: si parte a breve! L'azzurra sfida la russa AUSTRALIAN OPEN - Si parte con il quarto giorno dell'Happy Slam che chiude il giro del secondo turno. In campo due italiane - Lucrezia Stefanini e Camila Giorgi ...Il live e la diretta testuale di Stefanini-Gracheva, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.