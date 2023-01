LIVE Stefanini-Gracheva 3-6 | 1-5 | Australian Open 2023 in DIRETTA | la russa serve per il match

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40ancora viva:point non convertito a punto da parte della. 40-30 Dritto in rete di: primopoint. 30-30 Si prende un punto col servizio. 15-30 Errore col dritto della moscovita. 15-15 Un punto a testa in apertura di questo delicato game. 1-5converte questa volta la palla break portandosi così a servire per il. 40-A Gran recupero dellache sorprende: altra palla break. 40-40 Errore di: palla break cestinata. 30-40 Serie di dritti che portanoal vincente e alla palla break. 30-30 Un punto a testa, ma l’italiana ha ...

OA Sport

sfida la russa Gracheva In campo oggi anche Lucrezia, che troverà dall'altra ... Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA ...Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ... Non prima delle 5: Kudla - Humbert a seguire: Gracheva -COURT 7. Dall'1: Davidovich Fokina -... LIVE Stefanini-Gracheva 0-0, Australian Open 2023 in DIRETTA: si parte a breve! L'azzurra sfida la russa AUSTRALIAN OPEN - Si parte con il quarto giorno dell'Happy Slam che chiude il giro del secondo turno. In campo due italiane - Lucrezia Stefanini e Camila Giorgi ...Il live e la diretta testuale di Stefanini-Gracheva, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.