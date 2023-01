LIVE Stefanini-Gracheva 3-6 | 1-4 | Australian Open 2023 in DIRETTA | break e controbreak | ma la russa è ancora saldamente avanti nel secondo parziale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’è un medical timeout per l’azzurra. 1-4piazza il primo controdelset riaprendo parzialmente la partita. 0-40 Ci sono tre palle per un possibile primo contro. 0-30 Prima con un pallonetto e poi in spinta: Lucreziaprova a non mollare. 0-4 Altrodiche dilata il gap fra lei eavvicinandosi alla chiusura dele del match. 40-A Trova il modo di attaccare e di prendersi il punto la, che da fondo campo sta comandandando magistralmente gli scambi, almeno fin qui. 40-40 Prima pallaannullata. 30-40 Lasi procura una nuova palla ...

