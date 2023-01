LIVE Stefanini-Gracheva 3-6 | 0-1 | Australian Open 2023 in DIRETTA | la russa inizia il secondo set tenendo il suo turno di servizio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Errore dell’italiana che accusa un po’ di nervosismo. 15-15 Un quindici a testa in apertura di game: laprima trova un vincente di dritto poi sbaglia la risposta aldi. 0-1tiene ildiportandosi avanti anche nelparziale. A-40 Vantaggio interno su grande soluzione incrociata della. 40-40 Altro errore dell’azzurra col rovescio incrociato: parità. 30-40 Risposta lunga dell’italiana sulla prima della rivale. 15-40 Arrivano due palle break per Lucrezia! 15-30 Reagisce un po’ la. 0-30 Arriva anche ilpunto. 0-15 Riparte bene l’azzurra ...

sfida la russa Gracheva In campo oggi anche Lucrezia, che troverà dall'altra ... Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA ...Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ... Non prima delle 5: Kudla - Humbert a seguire: Gracheva -COURT 7. Dall'1: Davidovich Fokina -... LIVE Stefanini-Gracheva 0-0, Australian Open 2023 in DIRETTA: si parte a breve! L'azzurra sfida la russa AUSTRALIAN OPEN - Si parte con il quarto giorno dell'Happy Slam che chiude il giro del secondo turno. In campo due italiane - Lucrezia Stefanini e Camila Giorgi ...Il live e la diretta testuale di Stefanini-Gracheva, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.