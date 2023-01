LIVE Stefanini-Gracheva 3-4 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurra prova a recuperare un break di svantaggio

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sbaglia la rispostache spedisce in “out” a fondo campo. 15-15 Un punto a testa in apertura di game. 3-4 Ancheriesce per la prima volta a tenere il servizio. Set apertissimo. 40-15 Bene col servizio. 30-15 Accorcia la russa tirando fuori un bel servizio. 30-0 L’Italiana dà continuità. 15-0 Primo quindici di questo settimo gioco per. 2-4 Conferma per la prima volta il servizio nel match una giocatrice: è la russa Graceva chea piazzare l’allungo. 40-0 Servizio, dritto e poi schiaffo al volo:in controllo ora. 30-0 Il servizio della russa non consente all’italiana di entrare nello scambio. 15-0 Primo punto per la moscovita. 2-3 Altro giro e altro ...