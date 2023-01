LIVE Sci alpino | Prova discesa Kitzbuehel 2023 in DIRETTA | sorpresa Sarrazin al comando! Casse 5° | Innerhofer 7° | più indietro Paris

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADIA CORTINA CON SOFIA GOGGIA DALLE 11.00 13.24 Il canadese Broderick Thompson vola nel tratto centrale e recupera fino a passare in vantaggio di 25 centesimi. Nel finale rallenta e chiude solo nono a 69 centesimi. 13.22 Il canadese Jeffrey Read (n° 38) è veloce in avvio con soli 2 centesimi da, quindi arriva a metà pista con 25. Perde altri 3 decimi prima del rush finale e conclude in 34a posizione a 2.29 frenando parecchio. 12.31 Lo svizzero Alexis Monney non va oltre la 29a posizione a 1.88 da. 13.19 Nicolò Molteni non forza mai e conclude 36° e ultimo a 4.39 13.18 Guglielmo Bosca è veloce in vetta con soli 15 centesimi da ...

OA Sport

I concerti nei teatri Mentre i concerti sulle piste dasono un vero slalom tra generi e ritmi ...la programmazione collaterale che affianca i caratteristici concerti in quota e i più formali...Anton , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno otto le azzurre al ... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ... LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia prima davanti alla sorpresa Wright. Shiffrin quarta, le altre azzurre fuori dalla top 10 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa di Kitzbuehel (A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nuovo t ...