LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova | Australian Open 2023 in DIRETTA | quinto set in Davidovich Fokina-Paul | poi l’azzurra

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.15 Tommysi aggiudica 6-3 il quarto set e trascina la partita al: si allunga l’attesa perche scenderà in campo al termine di questo incontro. 3.33vince al tiebreak un terzo set tiratissimo e si porta avanti due set a uno contro Tommy. Al termine di questo match sul Campo 7 toccherà a. 02.20 Il match andrà in scena sul campo n.7, preceduto dalla sfida tra lo spagnolo Alejandroe l’americano Tommy, allo stato attuale delle cose al terzo set, dopo il successo del primo parziale per 6-2 dello statunitense e la vittoria della ...

OA Sport

... mentre giovedì toccherà aGiorgi e Lucrezia Stefanini cercare il non facile accesso al ... Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ...... Bellucci, Paolini e Trevisan , con l'unico sorriso arrivato daGiorgi . Così se Fabio ... Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: Swiatek - ... LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova, Australian Open 2023 in DIRETTA: azzurra in scena nella notte italiana dopo Davidovich Fokina-Paul Il live e la diretta testuale di Giorgi-Schmiedlova, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.AUSTRALIAN OPEN - Il quarto giorno di gare dell'Happy Slam chiude il secondo turno del tabellone maschile e femminile. Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini prover ...