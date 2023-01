LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova | Australian Open 2023 in DIRETTA | fra poco l’azzurra in campo!

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.00 Tommy Paul ha la meglio su Alejandro Davidovich Fokina dopo 3 ore e 50 minuti di battaglia: 6-4 al quinto. Fracomincerà il match di. 4.15 Tommy Paul si aggiudica 6-3 il quarto set e trascina la partita al quinto: si allunga l’attesa perche scenderà in campo al termine di questo incontro. 3.33 Davidovich Fokina vince al tiebreak un terzo set tiratissimo e si porta avanti due set a uno contro Tommy Paul. Al termine di questo match sul Campo 7 toccherà a. 02.20 Il match andrà in scena sul campo n.7, preceduto dalla sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’americano Tommy Paul, allo stato attuale delle cose al terzo set, dopo il ...

mentre giovedì toccherà a Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini cercare il non facile accesso al turno successivo. AUSTRALIAN OPEN - Si parte con il quarto giorno dell'Happy Slam che chiude il giro del secondo turno. In campo due italiane - Lucrezia Stefanini e Camila Giorgi. Il live e la diretta testuale di Giorgi-Schmiedlova, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.