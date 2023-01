LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova 6-4 6-3 | Australian Open 2023 in DIRETTA | azzurra al 3° turno per la quinta volta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI6.48 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon tennis a tutti! 6.47al terzoaffronterà una tra l’americana Liu e la svizzera Bencic: non ha mai raggiunto gli ottavi di finale, in questa edizione avrà la suapossibilità. 6.45 Buona prestazione da parte dieccetto qualche passaggio a vuoto al servizio: 7 doppi falli, ma anche il 78% di punti vinti con la prima di servizio. Ben 23 vincenti contro i 6 della sua avversaria. VINCE! 6-4 6-3 ad Anna-Karolina...

