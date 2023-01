LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova 5-4 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurra serve per il primo set

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Quarto doppio fallo commesso da. 15-15 Piazza bene il rovescio in cross. 0-15 Buona risposta di Schmedlova con il rovescio. 5-4. Turno di servizio solido perservirà per il set dopo il cambio di campo. 40-15 Splendida uscita con il rovescio lungolinea di. 30-15 Regalo con il dritto di. 15-15 Contiene bene in difesa. 0-15 Devastante risposta di rovescio di. 5-3. Riesce a contenere il rientro dell’avversariain questo game. 40-30 Lungo il rovescio in avanzamento di. 40-15 Fuori di metri la seconda di ...

AUSTRALIAN OPEN - Si parte con il quarto giorno dell'Happy Slam che chiude il giro del secondo turno. In campo due italiane - Lucrezia Stefanini e Camila Giorgi ...Il live e la diretta testuale di Giorgi-Schmiedlova, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.