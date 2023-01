LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova 4-3 | Australian Open 2023 in DIRETTA | ancora break di vantaggio per la marchigiana

Leggi su oasport

4-3. La slovacca se la cava risalendo dallo 0-30. A-40 Ace al centro per. 40-40 Anticipa bene la rispostadi rovescio. 40-30 Buona manovra con il dritto da parte della slovacca. 30-30 Larga di poco la risposta dell'azzurra. 15-30 Non tiene la diagonale del rovesciodopo due colpi in spinta. 0-30 Primo doppio fallo per. 0-15 Dritto vincente didal centro del campo. 4-2. Splendido rovescio lungolinea e l'azzurra consolida il. 40-0 Seconda molto carica giocata dae tre possibilità per il 4-2. 30-0 Primo ace del match per la. 15-0 Molto profonda la seconda di ...