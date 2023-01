LIVE Biathlon | Sprint femminile Anterselva 2023 in DIRETTA | zero di Wierer al primo e di Vittozzi al secondo poligono

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI PAONE E AMBESI SUL CASO SANFILIPPO I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 14.52: Due errori di Herrmann a terra, è 21ma 14.51: E. Oeberg senza errori in piedi ha 18? di vantaggio su Hettich 14.50: Batovska Fialkova con due errori, quarta,è quinta sui tempi della slovacca, Hettich davanti dopo due poligoni senza errori,posto per H. Oeberg con un errore con 2? di vantaggio su Simon 14.49:terza a 3? da Simon al, 14.48:DI VITTORIA IN PIEDI!DIA TERRA, DUE ERROPRI DI SIMON IN PIEDI! Le azzurre sono in gara 14.46: Quattro errori per Tandrevold che getta al vento la gara 14.45: Senza errori E. Oeberg al ...