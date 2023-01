LIVE Biathlon | Sprint femminile Anterselva 2023 in DIRETTA | due errori di Vittozzi al primo poligono

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI PAONE E AMBESI SUL CASO SANFILIPPO I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 14.41: Simon senza, è in testa con 10? di vantaggio su Tandrevold,a 47? dalla francese 14.40: NOOOOOOOO!sbaglia gli ultimi due bersagli e getta al vento la gara, un po’ di vento per lei, sfortunata 14.39: Tandrevold non sbaglia e riparte in testa con 15? di vantaggio dopo il14.38: Magnusson senzaa terra, vento inapprezzabile 14.37: Stremous in testa al km 0.8, prime atlete al14.36:in testa al km 1.5 con 4? di vantaggio su Tandrevold 14.35: Simon davanti al k m 0.8 con. 7 decimi di vantaggio su ...