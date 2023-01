Lisa Marie Presley | l' agghiacciante chiamata al 911 dopo l' arresto cardiaco

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La telefonata al 911 della governante dista facendo il giro dei social media nelle ultime ore mentre la famiglia continua a piangere per la sua scomparsa. L'al 911 della governante disubitoil suoha svelato il retroscena di un momento semplicemente terribile: nella clip audio del 12 gennaio, ottenuta in esclusiva dal New York Post, si può sentire la dipendente della cantante che tenta di indirizzare i soccorritori verso la sua proprietà a Calabasas. "Qual è l'indirizzo della tua emergenza?" chiede l'operatore, faticando a capire la risposta della governante, la quale,aver cercato di spiegare che ...

Corriere della Sera

Presley si è spenta all'età di 54 anni per un infarto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della madre Priscilla e delle figlie Riley, Harper Vivienne e Finley. Proprio queste ultime ...Presley è morta a 54 anni lo scorso 12 gennaio. Ad annunciarlo sui social la madre, Priscilla, che saluta così la figlia: La notizia della morte diPresley ha sorpreso tutti: è ... Lisa Marie Presley, i 3 milioni di debiti, le tasse non pagate e il destino di Graceland La telefonata al 911 della governante di Lisa Marie Presley sta facendo il giro dei social media nelle ultime ore mentre la famiglia continua a piangere per la sua scomparsa.Un primo esame autoptico non ha rivelato le cause della morte di Lisa Marie Presley, secondo quanto rilancia la Cnn citando il medico legale della contea di Los Angeles. (ANSA) ...