L'Inter celebra Dzeko sui social | meglio il gol o l'esultanza? FOTO

fcinter1908

Commenta per primo In occasione della finale di Supercoppa tra Milan e, la Lega di Serie Adue leggende viventi che hanno fatto la storia dei due club. Paolo Maldini e Javier Zanetti hanno posato uno accanto all'altro, con al centro il trofeo che si ...Notte magica quella di Riyad per l 'e i suoi tifosi. Come dopo ogni vittoria della sua squadra, Steven Zhang si presenta ai microfoni per congratularsi con i protagonisti. Il presidente nerazzurro risponde in inglese alle domande ... Supercoppa Milan-Inter, Calhanoglu celebra la vittoria sui social: “Due di fila” Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 19-1-2023 Carlo Nesti: “Inzaghi.L’Inter aveva ricominciato con una vittoria convincente con ... L’ennesima dimostrazione di una classe intramontabile anche a 36 anni e che forse in Italia non abbiamo celebrato quanto avremmo dovuto.