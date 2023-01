Linea Verde Discovery riparte con Monica Caradonna

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 gennaio 2023)Nel mezzogiorno del sabato di Rai 1, torna dal 21 gennaio, il programma che viaggia tra cultura e tradizioni del Belpaese. La nuova edizione sarà guidata da una new entry: la giornalista enogastronomica. Il pubblico di Rai 1 ha iniziato ad apprezzarla la scorsa estate, quando era una delle inviate di Camper, la trasmissione in onda nei mesi caldi al posto di E’ Sempre Mezzogiorno. Il suo, in ogni puntata, era una sorta di tour gastronomico, che di fatto riprenderà con, accompagnando il telespettatore alla scoperta della campagna romana e delle sue eccellenze territoriali. Saranno quattro puntate tematiche, ciascuna dedicata ad un prodotto ...