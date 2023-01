L’idea della Federcalcio francese | “Facciamo sentire al pubblico quel che dicono gli arbitri in campo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Massima trasparenza sulle conversazioni tra. Questo è l’obiettivo(Fff) che chiederà all’ International board (Ifab), custode delle regole del calcio, l’autorizzazione ad adottare un sistema audio per rendere pubbliche, in tempo reale, le conversazioni dei direttori di gara con i calciatori e gli assistenti. Un metodo sperimentale, per provare a spegnere sul nascere ogni dubbio legato alle decisioni. Lo ha annunciato il presidenteCommissione federale degli, Eric Borghini. “See telespettatori potesserolo cheglisarebbe fantastico per il– ha affermato Borghini -. Durante l’ultima partita ...