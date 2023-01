L' Harrison Ford di Shrinking riempirà il buco chiamato Ted Lasso 3 che sta nel vostro cuore

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Potrà anche avere una succosa parte da protagonista nella seriedi Brett Goldstein per Apple TV+, ma che ci crediate o no,non è mai stato in una serie televisiva prima d'ora. Ok, non è una grande sorpresa: il veterano di Hollywood è diventato attore in un'epoca in cui il piccolo schermo era piuttosto subordinato al grande, in netto contrasto con l'attuale prestigio di cui gode ora. Quest'anno, come Al Pacino e Sylvester Stallone prima di lui (e presto Meryl Streep dopo di lui), l'ottantenne muove i primi passi nello streaming, in una nuova serie comedy di Goldstein (il Roy Kent di Ted, che di quello show è anche penna oltre che interprete).vestirà i panni del Dr. Phil Rhodes, descritto da Deadline come uno "strizzacervelli con i piedi per terra, acuto come una spada ...