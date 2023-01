L'ex Inter Eder torna a casa | UFFICIALE il passaggio in Brasile

TUTTO mercato WEB

... il giocatore è in scadenza di contratto con l'a giugno. In questa stagione Militao è un titolare nel Real Madrid In questa stagione fino ad adessoMilitao ha disputato 19 match fra ...... la squadra con più presenti è il Milan , con 6 (Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Raphael Leao e Giroud) poi la Juventus con 5 (Szczesny, Bremer, Kostic, Rabiot e Vlahovic), l'con 3 (... UFFICIALE: Eder torna a casa. L'ex di Inter e Sampdoria ha firmato col Criciuma L’ex attaccante di Inter e Sampdoria tra le altre torna nel club in cui esordì da professionista quasi venti anni fa ...Eder torna al Criciuma, club in cui è cresciuto agli albori della carriera: l'ex Inter resta così in Brasile dopo l'avventura al San Paolo.