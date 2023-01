L’ex Ilva non paga anche a Snam | 208 milioni di euro di debiti per il gas fornito da settembre

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Acciaierie d’Italia ha accumulato un nuovo maxi-debito per il gas. Dopo gli oltre 300didovuti a Eni, una delle concause dell’interruzione della fornitura, la joint venture di ArcelorMittal e Invitalia che gestiscedi Taranto non hato, con cui era scattata auna fornitura di emergenza. E il rosso accumulato è mostruoso: “Abbiamo in questo momento un credito da 208“, ha dichiarato l’ad di, Stefano Venier, dopo la presentazione del Piano Strategico 2022-2026 dell’azienda. Cessato il contratto con Eni, Acciaierie d’Italia era finita in servizio di default assicurato da, il cui azionista principale è Cdp Reti controllata a sua volta da ...

Potrebbe apparire un affare per chi come'Italia ha la necessità spesso di salvare questa o quella impresa. Si pensi ad ITA - Alitalia o all'. Il fatto è che a poter approfittare della svolta ...Picchi di benzene a Taranto: dopo la segnalazione dell'Arpa Puglia arriva la risposta dell'azienda siderurgica, che tira in ballo anche'Eni. Acciaierie d'Italia è intervenuta su Twitter: "Benzene: dai dati di Arpa Puglia emerge che i livelli registrati dalle centraline di Taranto sono sempre inferiori al valore limite annuale, pari ... Ex Ilva: picchi benzene a Taranto, azienda tira in ballo l'Eni