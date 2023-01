L' elicottero cade su un asilo | muore ministro ucraino

Agenzia ANSA

I resti di un elicottero dietro ad un asilo nel quartiere di Brovary, nell'est di Kiev, raccontano in queste ore la guerra in Ucraina come uno strappo che attraversa i diversi strati del conflitto. Ci sono le ... Ucraina: l'elicottero cade su un asilo, muore ministro dell'Interno - Europa Zelensky: "In guerra non ci sono incidenti, questi sono tutti risultati della guerra. Tutte le ipotesi sono sul tavolo"