Leicester-Brighton sabato 21 gennaio 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

La Notizia Sportiva

...00 Verona - Lecce 18:00 Salernitana - Napoli 20:45 Fiorentina - Torino CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Liverpool - Chelsea 16:00 Bournemouth - Nott'm Forest 16:0016:00 Southampton ...sabato 21 gennaio 2023 ore 13.30: Liverpool - Chelsea ( Sky Sport 1 , Sky Sport Football ) ore 16.00: Bournemouth - Nottingham Forest ore 16.00:( Sky Sport Football ) ore 16.00: ... Pronostico Leicester City Vs Brighton & Hove Albion, quote e ... The fitness of James Maddison and Kiernan Dewsbury-Hall will be assessed ahead of Leicester City's clash with Brighton & Hove Albion this weekend, says Brendan Rodgers.Leicester City will be bidding to avoid setting a new club record when they play host to Brighton & Hove Albion on Saturday afternoon. The Foxes are currently enduring one of thei ...