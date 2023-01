‘Legends-Ci vediamo a Napoli’ | leggende azzurre raccontano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Legends – Cia Napoli” è il titolo di una nuova produzione tv con protagonisti i “Legends” ovvero i calciatori che hanno fatto la storia del calcio a Napoli, dall’epoca del primo scudetto con Diego Armando Maradona. “E’ la prima volta che i big del calcio che hanno indossato nel tempo la maglia azzurra ritornano a Napoli per un programma televisivo per riabbracciare il pubblico partenopeo, quel tifo che qualsiasi calciatore non dimentica e che a sua volta non ha dimenticato le gesta di giocatori di talento, oggi più che mai esperti e qualificati per poter dire la loro” afferma una nota della produzione. “Legends – Cia Napoli” andrà in onda tutti i giovedì, a partire da oggi, 19 gennaio, alle 21.00 su Napflix (neo emittente tv al canale 116) e su Canale 8 (canale 14 del telecomando) con un focus da ...