Leao-Juventus | triplo scambio da 100 milioni | folle indiscrezione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La situazione trae il Milan è sempre più incerta e, per la prossima stagione, occhio ad un clamoroso inserimento della. JuvedipendenzaIl Milan sta attraversando il peggior periodo da diverso tempo a questa parte; la rimonta con la Roma, con due gol subiti nel giro di sette minuti, sembra aver portato un durissimo contraccolpo piscologico. Da quel momento sono arrivate solamente brutte figure: l’eliminazione, in superiorità numerica, dalla coppa Italia con il Torino, il pareggio con il Lecce e la brutta sconfitta in supercoppa contro l’Inter. Della squadra capace di vincere lo scudetto l’anno scorso non sembra essere rimasto nulla; i rossoneri hanno perso la compattezza, la solidità difensiva e quella voglia di andare oltre i propri limiti. I ragazzi di Pioli devono trovare il modo di uscire da questo tunnel perché la stagione è lunga e ...

Corriere della Sera

...la seconda volta di fila l'Inter dopo il successo ottenuto l'anno scorso ai danni della. ...non riuscendo praticamente ad uscire dalla propria metà campo se non con una conclusione dial ...Ad un anno di distanza dal successo di San Siro contro la, l'Inter si ripete ... I rossoneri provano a scuotersi con il solito, ma al 21' una dormita colossale su una punizione interista ... Calciomercato: Milan in ansia per il rinnovo di Leao, Juventus ferma fino al 18 gennaio “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Lo slogan, coniato dal presidentissimo bianconero Giampiero Boniperti, è sempre di moda sul pianeta Juventus. E da stasera lo sarà ancora di più, ...Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Calamai. Queste le sue parole: Cosa è successo al Milan di ...