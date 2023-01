Le rubano il motorino | ritrovato grazie ai social e alla polizia - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Una donna dopo aver letto l'annuncio di un furto su Facebook ha riconosciuto il mezzo. Così avverte la Questura che ha poi rintracciato la ...Dal mezzofondo è passata alla velocità dopo l incidente in. Dall ospedale è uscita ...e Carolina è una lezione per chi cerca la sincerità in tv di Mario Manca Harry e Meghan Marklela ... Le rubano il motorino: ritrovato grazie ai social e alla polizia Una donna dopo aver letto l'annuncio di un furto su Facebook ha riconosciuto il mezzo. Così avverte la Questura che ha poi rintracciato la proprietaria ...Uno scarabeo 125, targato Dv 83370, è stato rubato, nei giorni scorsi, a Sassari. Lo scooter era parcheggiato in via Principessa Jolanda.