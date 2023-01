(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen – Da maestro misconosciuto a punto di riferimento europeo. Il destino della ricezione di Giorgionell’ambiente non conforme è singolare. Fino a dieci, quindici anni fa, il nome dell’intellettuale era confinato al ricordo di quanti lo avevano personalmente conosciuto. Una minoranza ultra qualificata, ma decisamente rarefatta. Poi, una serie di iniziative editoriali hanno invertito completamente. Solo per restare alle uscite più recenti, pensiamo al fondamentale studio di Giovanni Damiano su Il pensiero dell’origine in Giorgio), alla ristampa del capolavoro Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista (Passaggio al bosco), nonché alla traduzione di quest’ultimo e della raccolta Definizioni in francese, sotto il prestigioso patrocinio dell’Institut Iliade. Ora, un altro tassello si aggiunge al mosaico: ...

Il Primato Nazionale

La loro potenza e ricchezza non è calcolabile; hanno attraversato guerre efinanziando ... conglomerati finanziari più potenti di gran parte degli Stati, che dominano e ...La loro potenza e ricchezza non è calcolabile; hanno attraversato guerre efinanziando ... conglomerati finanziari più potenti di gran parte degli Stati, che dominano e ... Le rivoluzioni nazionali del Novecento viste da Locchi nel nuovo libro di Altaforte Una frenata in realtà è in atto da tempo, perché alla fine è Meloni che comanda. E la cultura della premier, se non si può definire giustizialista è di certo ultra-legalitaria e cozza con il rischio c ...Presentata la tre giorni del Congresso internazionale di cucina pasticceria, mixology e servizio di sala più importante d'Italia, in programma a Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 ...