Le riforme sul tavolo del governo e il Mes sullo sfondo

Leggi su agi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - Il tema delleall'ordine del giorno del vertice convocato a palazzo Chigi, alla presenza della premier Meloni, dei due vicepremier Salvini e Tajani e dei ministri Calderoli, Fitto e Casellati. La Lega chiede che si vada avanti prima con l'autonomia differenziata, "è già in Costituzione, basta applicare quanto portato avanti da anni", il 'refrain'. Calderoli ha lavorato sul percorso, cercando di sminare il terreno, incontrando tra l'altro nelle scorse settimane i parlamentari del Sud del partito di via Bellerio. Perché il tema si lega con le Regionali, non per altro Salvini nell'assemblea di gruppo prima dell'elezione dei membri del Csm, ha ricordato come il ministro per gli Affari regionali stia portando avanti pure le istanze del Comitato del nord che non ha presentato alcuna lista in Lombardia. Ma il timore tra gli 'ex lumbard' è che gli alleati, e in ...