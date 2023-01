Le prime parole di Dana Saber dopo l’eliminazione dal GFVip | la stoccata ai vipponi

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è stata eliminata dal Grande Fratello Vip: l’ex gieffina torna sui social. Ecco le sueha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip pochi mesi fa per partecipazione come concorrente alla settima edizione del noto reality show. La gieffina durante la sua breve ma intensa avventura nella Casa più spiata d’Italia si è ritrovata ad affrontare numerosi confronti e scontri. Anche se la sua esperienza nel noto reality show di Canale 5 è durata poco,è stata supportata da tantissimi italiani e non solo. Leggi anche –> Giulia Salemi verso Sanremo 2023 ed un nuovo programma? L’indiscrezione Ledell’ex gieffina. La ...

La Gazzetta dello Sport

...commenta la cattura del boss di Cosa nostra - notizia che ha scalato home page epagine di ... "Prescrizione" Bocchino smaschera Travaglio e lui va in tilt Le sueoggi suonano come una ...LE- 'Non ho mai dimenticato Foggia', esordisce Vacca ai microfoni ufficiali del club: 'Con questi colori ho vinto e porto nel mio cuore l'affetto e il calore dei foggiani. Ho ricevuto ... Le prime parole di Ferrero e Scanavino: "Ci difenderemo con determinazione e senza arroganza" Netflix ha svelato che nuovi conteuti di Sonic Prime sono in arrivo nel corso del 2023: vediamo i dettagli condivisi fino a questo momento.Seconda seduta di fila in rosso per Wall Street dove il sentiment degli investitori inizia a spostarsi dal rischio tassi al rischio recessione ...