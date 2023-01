Le pagelle dell' Inter | Dimarco non lo prendono mai | Barella fa scuola Doppio 7 | 5

TUTTO mercato WEB

Diceva Inzaghi alla vigilia: "In queste partite bisogna gestire i momenti". Ecco, l'Inter l'ha fatto come da foglio illustrativo. Mai in sofferenza, sempre l'idea chiara in testa di dove andare a ...LE'INTER (di Alessio Agnelli) ONANA 6 Alla prima assoluta in un derby. Sfodera subito grande concentrazione e reattività in uscita, più una deviazione in angolo su un destro di Leao. Poi ... Le pagelle dell'Inter - Dzeko è infinito, serata super di Barella e Dimarco. Che gol Lautaro Queste le pagelle di Milan-Inter. Tatarusanu 6: ne prende tre, ma è incolpevole. Nel primo tempo salva sul Dzeko con un intervento difficile. Calabria 5: naufraga insieme ai compagni ...Inzaghi si conferma mister supercoppa italiana con 4 affermazioni. Ottima la prestazione dell'Inter soprattutto nel primo tempo ma in generale nell'arco dei novanta minuti con una difesa solida, un ...