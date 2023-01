Le pagelle del Milan | figuraccia Tomori | 4 Messias trasparente | 4 | 5

La Stampa

Il gol di Abraham ha aperto la botola e il pozzo pare infinito. Male tutto nella sera più importante: squadra che non si aiuta, non lotta, non si trova e forse non si cerca. Che passo indietro ...LEMILAN (di Luca Uccello) TATARUSANU 6 Lui fa tutto il possibile per chiudere la porta. Non ci riesce. Ma ancora una volta non per colpa sua. I colpevoli stanno sempre da altre parti, ... Festival di Sanremo 2023: le pagelle del primo ascolto Queste le pagelle di Milan-Inter. Tatarusanu 6: ne prende tre, ma è incolpevole. Nel primo tempo salva sul Dzeko con un intervento difficile. Calabria 5: naufraga insieme ai compagni ...Milan-Inter 0-3, rossoneri troppo brutti per essere quelli che solo un anno da hanno vinto il tricolore. Di contro, una Inter compatta, preparata e cinica che non ha di certo lasciato nulla al caso. R ...